Российские военные нанесли удар по топливной базе в Одессе

Российские военные в ночь на среду нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов, расположенной на территории порта Одессы. Объект использовался для снабжения топливом украинских подразделений, заявили в Министерстве обороны РФ.

© Соцсети

Для атаки применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности. Таким образом, удар носил комбинированный характер: цель одновременно атаковали несколькими типами средств поражения.

По утверждению российского военного ведомства, выбранная база была задействована в обеспечении подразделений Вооруженных сил Украины горючим. В Минобороны заявили о поражении объекта, однако не уточнили количество использованных ракет и беспилотников.

В сообщении также отсутствуют сведения о числе резервуаров, объеме хранившегося топлива и масштабах повреждений. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Украинская сторона на момент публикации не представила подробного сообщения о последствиях атаки.