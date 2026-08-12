Жители российского города привели подробности о массированной атаке ВСУ

Жители Новороссийска Краснодарского края рассказали о непрекращающихся взрывах при массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины. Такие подробности вражеского налета горожане привели порталу 93.ru.

Россияне отметили, что им в течение минувшей ночи приходилось прятаться вместе с детьми и животными в коридорах и ванных комнатах. У части жителей Новороссийска пропало электричество. Горожане также пожаловались на сильный запах гари после массированного удара ВСУ.

Власти разъяснили, что в Новороссийск продолжается атака БПЛА и безэкипажных катеров, снова работает сирена. Мэр города Андрей Кравченко подчеркнул, что для пострадавших развернуты пункты временного размещения на базе школы № 32 на улице Первомайской, 7а и на базе школы № 34 на улице Видова, 155.

В ночь на 12 августа Украина ударила по Краснодарскому краю. В результате атаки дронов в Новороссийске не выжил восьмилетний ребенок, данные об еще одной жертве поступили из поселка Волна Темрюкского района. Там не удалось спасти мужчину.