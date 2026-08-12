Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично передал требование Вашингтона к Киеву прекратить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, Вэнс заявил об этом в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 31 июля. С тех пор такие удары не осуществлялись, пишет издание.

"Мы внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам", - сказал изданию украинский источник.

Другой источник сказал газете, что Киев согласился на требование Вашингтона из-за того, что хочет получить от США лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

В офисах Вэнса и Зеленского изданию оперативно не ответили на запросы о комментарии. Также не стали комментировать публикацию пресс-службы американских компаний Chevron и ExxonMobile, которые владеют долями в КТК. По данным FT, в июле зафрахтованный ExxonMobile танкер пострадал во время одной из атак Украины.

8 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Киев по просьбе США обязался не наносить удары по не связанным с Россией нефтяным танкерам и инфраструктуре в Черном море, обеспечивающей экспорт казахстанской нефти. По данным агентства, Киев обязался воздерживаться от ударов по инфраструктуре КТК и по следующим к терминалу судам, если они не связаны с Россией, не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российский груз.