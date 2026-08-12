Российский истребитель за одно сражение уничтожил два украинских Су-27

Летчик российского многофункционального истребителя Су-35С за один воздушный бой уничтожил два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе интервью для газеты «Красная звезда» рассказал командующий Военно-воздушными силами (ВВС) РФ — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Кобылаш.

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По его словам, молодой человек совершил подвиг, когда на Су-35С выполнял боевое патрулирование по прикрытию наступающих подразделений.

«Заняв зону дежурства в воздухе, летчик приступил к радиолокационному поиску воздушных целей в заданном районе. Несмотря на применение противником средств постановки помех, он обнаружил два самолета Су-27 противника. Оценив ситуацию, проявляя мужество и отвагу, летчик вступил в <...> бой с превосходящими силами противника», — отметил Кобылаш.

Он пояснил, что российскому военнослужащему удалось выполнить маневр и занять выгодное тактическое положение. После этого молодой человек выпустил три управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и успешно поразил обе цели.

В конце июля на одном из направлений фронта разбился украинский истребитель F-16, выполнявший боевое задание по перехвату воздушных целей. Предварительно, на борту воздушного судна произошла «нештатная ситуация», и летчику пришлось катапультироваться. Позднее военного ВСУ отправили в больницу на обследование.