Прорыв российскими войсками украинских линий обороны является вопросом времени, заявил профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс в эфире YouTube-канала.

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По его словам, Россия одержала череду побед на поле боя.

«При этом, насколько я понимаю, постепенно происходит подрыв способности Украины набирать солдат для фронта. У них очень серьезная нехватка. К тому же у них закончились зенитные ракеты. По сути, Украина стала страной без выхода к морю, потому что Одесса закрыта», — сказал он.

Гиббс отметил, что подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает сил, чтобы сдерживать атаки Российской армии.

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Ранее профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол заявил, что военная помощь Запада привела лишь к тому, что Украина оказалась в большой беде. По его словам, русские могли бы атаковать ряд объектов в Германии или странах Прибалтики, где производят дроны и откуда отправляются грузы, но они этого не делают, потому что «[президент России Владимир] Путин и его коллеги — умные», и вместо этого они «закрыли Одессу».