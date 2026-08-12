Российские войска поразили 152 пункта управления украинскими дронами

Российские военные за минувшие сутки поразили 152 пункта управления беспилотниками украинских формирований. Такие данные привели представители четырех группировок войск в заявлениях, опубликованных Минобороны России.

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Наибольшее количество объектов пришлось на зону ответственности группировки «Запад». Как сообщил начальник ее пресс-центра Иван Бигма, военные вскрыли и уничтожили 58 пунктов управления БПЛА. Кроме того, были поражены два миномета, две станции спутниковой связи Starlink, 31 наземный робототехнический комплекс и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки «Восток», по словам офицера пресс-центра Дмитрия Миськова, уничтожили 41 пункт управления беспилотной авиацией и четыре станции Starlink. Еще 32 пункта выявили и поразили бойцы группировки «Север», заявил начальник ее пресс-центра Василий Межевых. Военнослужащие также уничтожили пять наземных робототехнических комплексов, два квадроцикла и два мотоцикла.

В зоне ответственности «Южной» группировки поражен 21 пункт управления БПЛА. Начальник пресс-центра Вадим Астафьев также сообщил об уничтожении 36 антенн связи и беспилотников, а также 47 наземных робототехнических комплексов.

Согласно сводным данным представителей группировок, за сутки российские подразделения уничтожили 540 беспилотников самолетного типа. В это число вошли 334 аппарата в зоне «Севера», 82 — «Южной», 47 — «Востока» и 77 — «Запада».

Кроме того, военные заявили об уничтожении 245 тяжелых беспилотников: 54 аппаратов R18, 108 дронов коптерного типа и 83 боевых гексакоптеров. Группировка «Запад» также сбила один барражирующий боеприпас.