Драпатый попытался исправить неудачу Сырского на фронте и тоже провалился

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый попытался исправить неудачу предшественника Александра Сырского, у которого не получилось выбить ВС России из Днепропетровской области и занять утраченные позиции в Запорожской области. Однако он тоже провался, об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

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«Драпатый пытается реализовать то, что не получилось у Сырского. Но наши военнослужащие с освобождением Нового Поля буквально рассекают наступающие войска противника и вбивают клин в их наступательные порядки», — отметил Марочко.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратил внимание на изменения в действиях ВСУ с приходом главкома Драпатого.