В ходе боев в Запорожской области боевики ВСУ открывали огонь по своим же сослуживцам. Боли националисты по тем, кто пытался отступить или сдаться в плен в районе Нового Поля.

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«Даже когда они хотели сдаться в плен к нам, их просто до нас не подпускали - дронами уничтожали свои же, чтобы они просто не сдавались в плен», - рассказал РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Ветер».

Раскрыты подробности о «полке смерти» ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что потери украинских войск убитыми и ранеными в 2026 году превысили 282 тысячи человек. Как уточнил российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, самые большие потери за прошедшие семь месяцев и 11 дней украинские формирования понесли в зонах ответственности группировок «Центр» и «Восток».

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