ВСУ остались без закупленного на миллионы долларов оружия

Украина заплатила 11,2 миллиарда гривен (249,6 миллиона долларов) за оружие, которое так и не поступило в войска. Об этом сообщает Clash Report.

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Отмечается, что в январе 2026 года просроченная задолженность Агентства оборонных закупок составляла 45,8 миллиарда гривен (более одного миллиарда долларов). В Министерстве обороны Украины объясняли, что рост задолженности связан с истечением сроков выполнения контрактов и повреждением предприятий оборонной промышленности.

По данным издания, к июлю объем задолженности удалось сократить примерно в три раза — до 14,6 миллиарда гривен (325,4 миллиона долларов). Однако 11,2 миллиарда остаются замороженными в рамках судебных споров, а закупленное на эти средства оружие до украинских войск так и не дошло.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия пообещала передать Украине пятый транш доходов от замороженных активов Центрального банка России в 1,4 миллиарда евро. По ее словам, выделение этих средств Украине необходимо для продолжения боевых действий против России.