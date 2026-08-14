Атака на Севастополь: ПВО сбила шесть беспилотников в трех районах

Силы противовоздушной обороны Севастополя сбили шесть беспилотников над тремя районами города, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале MAX. По его данным, дроны были уничтожены над Северной стороной, Нахимовским и Гагаринским районами.

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В отражении атаки участвовали расчёты ПВО и мобильные огневые группы, которые оперативно выдвинулись в районы обнаружения целей. Губернатор призвал жителей не находиться на открытых пространствах и соблюдать меры безопасности.

Обстановка в городе остается напряженной, силы ПВО продолжают мониторинг воздушной обстановки.