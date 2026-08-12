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В Севастополе ПВО отражает массированную атаку БПЛА

Московский Комсомолец

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные, авиация, средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают массированную атаку украинских беспилотников на город.

В Севастополе ПВО отражает массированную атаку БПЛА
© Московский Комсомолец

По его данным, сбито уже более 30 дронов, при этом, по предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет. Наиболее интенсивная работа ведётся в Балаклавском районе.

В результате падения обломков зафиксированы повреждения - в трёх многоквартирных и пяти частных домах выбиты стёкла, а также на нескольких участках произошли небольшие возгорания травы и леса.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область.