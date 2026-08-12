В Севастополе ПВО отражает массированную атаку БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные, авиация, средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают массированную атаку украинских беспилотников на город.

По его данным, сбито уже более 30 дронов, при этом, по предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет. Наиболее интенсивная работа ведётся в Балаклавском районе.

В результате падения обломков зафиксированы повреждения - в трёх многоквартирных и пяти частных домах выбиты стёкла, а также на нескольких участках произошли небольшие возгорания травы и леса.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область.