"Калашников" назвал основную цель для российских снайперов в зоне СВО

Тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга" стали основной целью для российских снайперов в зоне спецоперации. Об этом рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Сейчас роль и место снайпера в ведении вооруженной борьбы постоянно трансформируются, но могу сказать, что очень востребованы снайперские винтовки для работы против тяжелых дронов. Собственно, "Баба-яга" - сейчас жертва номер один у снайперов и у наших винтовок", - сказал Лушников.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.