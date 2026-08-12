Минобороны раскрыло число новых Героев России за время СВО

Звания Герой России за время проведения СВО на Украине получили 36 военнослужащих лётного состава Военно-воздушных сил (ВВС) РФ. Об этом проинформировали в Минобороны.

© Московский Комсомолец

Сообщение приурочено ко Дню ВВС, который отмечается 12 августа. В ведомстве подчеркнули, что Военно-воздушные силы успешно решают поставленные задачи.

Напомним, что ВВС входят в состав Воздушно-космических сил и подразделяются на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию.