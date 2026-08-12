Российские «Грады» ударят «огневой каруселью»

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил России освоили тактику «огневой карусели», которая снижает вероятность поражения машины ответным огнем. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Реактивщики действуют тройками: пока одна машина наносит удар по целям, вторая уходит на перезарядку, а третья меняет позицию.

«Благодаря такой "карусели" расчеты успевают наносить удары по площадям и точным целям, максимально обезопасив себя от ответного контрбатарейного огня или дронов противника», — говорится в материале.

Собеседники издания добавили, что новая тактика хорошо отработана в зоне проведения специальной военной операции. Машины РСЗО прикрывают мобильные огневые группы, которые перехватывают дроны противника.

В мае гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что РСЗО «Сарма», которую начали поставлять в войска в 2025 году, способна совершить полный залп за 18 секунд.