Командующий ВВС РФ назвал наиболее эффективные вертолеты против дронов ВСУ

Российские вертолеты армейской авиации Ка-52М и Ми-28НМ являются незаменимыми при борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника. Об этом заявил командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС России Сергей Кобылаш в интервью газете «Красная звезда».

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«В непосредственной авиационной поддержке войск на земле и борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника незаменимы современные вертолеты армейской авиации Ка-52М и Ми-28НМ», — сказал он.

Кобылаш также отметил роль этих машин в непосредственной авиационной поддержке наземных подразделений.

До этого импортозамещенный российский вертолет Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В впервые поднялся в небо. Во время первого полета вертолет выполнил «рулежку и висение», а также несколько маневров. Специалисты проверили устойчивость и управляемость машины, а также оценили нагрузки на основные агрегаты при горизонтальном полете и разворотах.

Ранее в Минпромторге назвали вертолет «Ансат» «новой жемчужиной в короне российской авиации».