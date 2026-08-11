Стало известно о последствиях атаки БПЛА на Севастополь

Российские военные отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал о последствиях атаки.

В Севастопольской зоне южного берена Крыма, на Ильяс-Кая из-за упавших обломков беспилотников загорелся лес в труднодоступном месте на склоне, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС, Спасательной службы, Лесхоза и Черноморского флота (ЧФ) России.

Растительность также загорелось в районе ближнего пляжа в Балаклаве, а в одном из садоводческих товариществ (СТ) в Гагаринском районе из-за упавших обломков БПЛА загорелась крыша жилого дома. Пожар быстро ликвидировали, пострадавших нет.

В Севастополе сбили семь БПЛА

Мелкие повреждения получили три многоквартирных дома в Балаклавском районе и на Северной стороне. Жители сообщили о разбитых окнах.

Кроме того, был обнаружен один сбитый вражеский беспилотник, который не сдетонировал.

В Севастополе к 23:07 продолжает действовать воздушная тревога.

Ранее более сотни человек были эвакуированы после атаки ВСУ на Севастополь 10 августа. Из-за обломков БПЛА загорелся лес в районе пляжа Инжир, пожар локализовали на площади в восемь гектаров.