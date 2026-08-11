Министерство обороны Украины перестало публиковать данные о результатах работы противовоздушной обороны после масштабных российских ударов из-за катастрофической и удручающей статистики перехватов, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Конечно, нетрудно понять истинную причину. Украинцы вообще не сбивают ракеты, а также маловероятно, что им удается сбивать хотя бы близкое к заявляемому количество беспилотников. Поэтому лучше ничего не говорить, чем придумывать цифры, которым просто никто не поверит», — пояснил эксперт.

По мнению аналитика, киевский режим панически боится признать перед собственным населением и западными кураторами тот факт, что российская армия способна беспрепятственно наносить сокрушительные удары по критическим объектам.

В Раде призвали украинцев готовиться к аду

Ранее Министерство обороны РФ официально сообщило, что минувшей ночью российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и Запорожье. В российском военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что все удары наносятся исключительно по объектам военной промышленности, инфраструктуре и логистическим центрам противника с целью снижения его военно-экономического потенциала, а современное дальнобойное оружие позволяет поражать любые назначенные цели по всей территории Украины.