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На Западе увидели неожиданный риск в стратегии Украины

Lenta.ruиещё 1

Стратегия Украины по усилению воздушных атак может консолидировать россиян вокруг президента РФ Владимира Путина, а также эскалировать конфликт и оттянуть его окончание. Об этом пишет обозреватель норвежской Dagbladet Мортен Странд.

На Западе увидели неожиданный риск в стратегии Украины
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Автор считает, что удары Украины по крупным складам российского маркетплейса Wildberries могут иметь обратный эффект. По его словам, расчет Киева заключается в том, чтобы «принести войну домой» российским гражданам и показать последствия.

Странд провел параллель с конфликтом между США и Ираном. По его словам, американские удары, которые, как рассчитывал Вашингтон, подтолкнут иранцев к выступлению против режима, дали обратный эффект и сплотили часть общества вокруг властей.

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Ранее сообщалось, что возникшее в результате атаки беспилотников ВСУ на логистические объекты Wildberries в Воронежской области возгорание ликвидировано, а хранившиеся там товары преимущественно не пострадали.