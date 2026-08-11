На Западе увидели неожиданный риск в стратегии Украины

Стратегия Украины по усилению воздушных атак может консолидировать россиян вокруг президента РФ Владимира Путина, а также эскалировать конфликт и оттянуть его окончание. Об этом пишет обозреватель норвежской Dagbladet Мортен Странд.

Автор считает, что удары Украины по крупным складам российского маркетплейса Wildberries могут иметь обратный эффект. По его словам, расчет Киева заключается в том, чтобы «принести войну домой» российским гражданам и показать последствия.

Странд провел параллель с конфликтом между США и Ираном. По его словам, американские удары, которые, как рассчитывал Вашингтон, подтолкнут иранцев к выступлению против режима, дали обратный эффект и сплотили часть общества вокруг властей.

В Норвегии описали развязку украинского конфликта

Ранее сообщалось, что возникшее в результате атаки беспилотников ВСУ на логистические объекты Wildberries в Воронежской области возгорание ликвидировано, а хранившиеся там товары преимущественно не пострадали.