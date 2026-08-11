Силы ПВО ликвидировали семь беспилотников над Севастополем

В небе над Севастополем силами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём официальном канале на платформе «Макс». Воздушная тревога была объявлена в 20:10 по московскому времени. Благодаря оперативным действиям военных удалось предотвратить возможные разрушения и жертвы среди мирного населения.

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По словам Развожаева, отражение атаки велось с привлечением авиации, средств ПВО и мобильных огневых групп. Сбитые дроны были уничтожены преимущественно над акваторией Чёрного моря, а также в районе Северной стороны и Гагаринском районе города. Все цели были своевременно обнаружены и поражены на подлёте к объектам инфраструктуры.

Севастополь в последние недели регулярно подвергается попыткам атак беспилотников со стороны ВСУ. Благодаря слаженной работе расчётов ПВО и средств радиоэлектронной борьбы серьёзных последствий удаётся избегать. Власти города держат ситуацию под контролем, все экстренные службы работают в штатном режиме.

Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и в случае обнаружения подозрительных предметов или обломков БПЛА незамедлительно сообщать по телефону 112. Информация о текущей обстановке будет доводиться до населения через официальные каналы. Ситуация в Севастополе остаётся на контроле у военных и гражданских властей.