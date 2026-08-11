Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8:00 до 20:00 вторника, 11 августа, 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем MAX-канале, вражеские дроны были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей, Крыма и над акваторией Азовского моря.

Тем временем Associated Press отмечает, что всего лишь 5-9% украинских ракет и дронов достигают целей на территории России. По мнению экспертов, на которых ссылается агентство, столь низкая доля средств поражения, прорвавшихся через российские силы ПВО, вынуждает украинскую армию использовать большое количество беспилотников хотя бы для попыток "насыщения" системы противовоздушной обороны ВС России.

При этом украинские дроны то и дело залетают на территорию европейских стран. Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова отчитала посла Украины Олесю Илашчук после подобного происшествия. Болгарские власти потребовали от Киева предпринять надлежащие шаги, чтобы подобное не повторилось впредь.