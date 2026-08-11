Стало известно о проблемах с доставкой оплаченного оружия ВСУ

Украина заплатила более 11 млрд грн за оружие, которое так и не дошло до фронта, а всего были нарушены сроки доставки вооружений более чем на $1 млрд. Об этом сообщает Clash Report.

По информации издания, Минобороны Украины подтвердило, что его главный закупочный орган накопил авансовые платежи на сумму более $1 млрд за военную технику, боеприпасы и снаряжение, которое не было доставлено в боевые части в установленные сроки. А именно просроченная задолженность Агентства оборонных закупок по состоянию на 1 января 2026 года составила 45,8 млрд грн ($1,07 млрд).

«Эта сумма отражает объем военных контрактов, по которым были выделены государственные средства, но соответствующие поставки или документы не были оформлены. <…> Каждый невыполненный контракт напрямую сокращал объем снарядов, беспилотников и бронетехники, поступающих к украинским войскам, участвующим в активных боевых действиях», — написало СМИ.

К концу июля задолженность сократили в три раза, а именно — до 14,6 млрд грн, однако 11,2 млрд еще остаются замороженными в судебных спорах.

В публикации сказано, что антикоррупционные органы выразили обеспокоенность по поводу стремительного роста невыплаченных контрактных обязательств. Надзорные органы обвинили агентство в попытке скрыть истинные масштабы накопившейся задолженности, а также в том, что оно называет заниженные цифры и ограничивает доступ общественности к данным о закупках.

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Представители отдела закупок объяснили случившееся техническими условиями контрактов, так как сроки поставок по некоторым договорам истекли одновременно 31 декабря 2025 года. Также российские удары нарушили работу украинских оборонных предприятий, отметило издание.

10 августа директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что появление влиятельных бенефициаров у поставщиков оружия на Украине подрывает обороноспособность страны.

В августе посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник отметил, что вывезенное с Украины оружие попало к преступным группировкам в европейских странах. В том же месяце замглавы Национальной полиции Украины Андрей Небитов сообщил, что в стране увеличилось число преступлений и несчастных случаев с использованием оружия, так как его количество выросло в «арифметической прогрессии».