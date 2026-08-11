Назван главный виновник нежелания Европы передавать Украине ракеты Patriot
Европейские государства все менее охотно передают Украине ракеты Patriot, опасаясь за собственную безопасностью. Вину за этот настрой Европы западные эксперты возлагают на Соединенные Штаты.
Как пишет Politico, вопреки громогласным заверениям в прежней поддержке киевского режима делиться Patriot европейцы не планируют. Главной причиной этого издание называет "отсутствие политической воли" со стороны американской администрации.
Германия, в частности, отказывается продолжать передачу вооружений прежними темпами. Politico напоминает, что прежде Берлин передавал Киеву установки Patriot только под гарантии Соединенных Штатов в дальнейшем компенсировать эти поставки.
На этом фоне военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, которого цитирует ТАСС, указал на военно-техническое преобразование всего западного военно-промышленного комплекса под эгидой США. Как пояснил специалист, дорогостоящие ракеты-перехватчики уже не соответствуют актуальной экономике войны — противоракета стоит несопоставимо много в сравнении с мишенью в виде дешевого БПЛА.
Раскрыты сроки запуска строительства Patriot на Украине
Военный обозреватель и журналист Алексей Суконкин заявил в эфире радио Sputnik, что Patriot – очень интересная ракета не как технический продукт, а как способ заработать денег. Стоимость такой ракеты в 2022 году составляла 3,8 миллиона долларов, а в 2027 финансовом году – уже 5 миллионов. По словам эксперта, "эти деньги пилит ВПК США, со всеми лоббистами, которые влияют на закупочные бюджеты". Однако Украина в этой "конструкции" лишняя.