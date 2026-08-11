В России оценили эффективность ударов по портам и железным дорогам Украины

Удары по объектам логистики в Киеве, Одессе, ряде других городов ослабили ВСУ, но не лишили вооружений в целом, отметил в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.

По данным газеты, в Киеве в ночь на 11 августа попали под удар предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры, в том числе те, в которых хранились ударные беспилотники.

«Подобные удары могут снизить интенсивность атак ВСУ по нашему глубокому тылу, но вряд ли надолго. Потому что противник постоянно получает поставки из Европы и стран НАТО», — разъяснил Гагин.

Эксперт подчеркнул, что беспилотников у ВСУ много, они стабильно их получают. В связи с этим, добавил он, ВС РФ активно купируют логистические цепочки поставок, наносят удары по портам, по наземному транспорту, по железным дорогам.

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«Но работу нужно продолжать, не сбавляя темпа», — констатировал собеседник газеты.

Гагин отметил также, что удары по военной инфраструктуре Украины не являются ответом Киеву на те или иные действия. Они — часть обширной работы, нацеленной на то, чтобы лишить противника возможности наносить удары по глубокому тылу и территориям, находящимся рядом с линией боевого соприкосновения.