«Герани» ударили по терминалу «Новой Почты» в Запорожской области»

Российская армия ударила по грузовому терминалу «Новой Почты» в Запорожской области. Об этом сообщили различные источники.

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Располагавшийся в городе Вольнянске терминал использовался для логистических целей ВСУ. Для атаки использовались беспилотники «Герань-4».

Здание получило значительные повреждения. Деятельность терминала приостановлена.

Ранее сообщалось о том, что снаряды «Урагана» ликвидировали дроноводов ВСУ в зоне спецоперации.