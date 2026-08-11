«Герани» ударили по терминалу «Новой Почты» в Запорожской области»
Российская армия ударила по грузовому терминалу «Новой Почты» в Запорожской области. Об этом сообщили различные источники.
Располагавшийся в городе Вольнянске терминал использовался для логистических целей ВСУ. Для атаки использовались беспилотники «Герань-4».
Здание получило значительные повреждения. Деятельность терминала приостановлена.
Ранее сообщалось о том, что снаряды «Урагана» ликвидировали дроноводов ВСУ в зоне спецоперации.