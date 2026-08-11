В России рассказали о намечающемся коренном переломе в СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) намечается коренной перелом — Вооруженные силы (ВС) России бьют по тыловой инфраструктуре ВСУ, а на фронте пока идет позиционное противостояние, рассказал первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

По словам депутата, на фронте сейчас происходит позиционное противостояние, которое склоняется в пользу ВС России. Он уточнил, что за неделю российские военные берут под контроль по несколько населенных пунктов.

«Решающий удар может быть нанесен где угодно: хоть с харьковского направления, хоть с сумского, хоть с киевского. Пусть враг всюду ждет и везде готовится. На мой взгляд, можно было бы устроить массированную артиллерийскую подготовку в районе Славянска и Краматорска, хорошенько отутюжить его весь ФАБами, а потом пойти в наступление — наконец, отвоевав всю недостающую часть ДНР», — сказал Журавлев.

Парламентарий отметил, что России нужно проводить армейские операции, подобные тем, что были в Великую Отечественную войну, — форсирование Днепра, взятие Киева. Он подчеркнул, что сейчас у российских военных для этого есть все силы и возможности.

Названы необходимые для перелома хода СВО меры

Ранее военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев оценил в беседе с «Лентой.ру» возможность нового наступления ВС России из Белоруссии. Эксперт подчеркнул, что на белорусской границе сейчас находятся десятки тысяч бойцов ВСУ, которые могли бы усилить группировку на линии боевого соприкосновения.