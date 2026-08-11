В Запорожской области дрон ВСУ врезался в ворота храма и не взорвался

В Каменке-Днепровской Запорожской области украинский беспилотник врезался в ворота храма Рождества Пресвятой Богородицы и не сдетонировал. Об этом рассказал настоятель храма — протоиерей Олег Чиквашвили.

«В церковные ворота храма Рождества Пресвятой Богородицы врезался дрон и не сдетонировал — только застрял в воротах лопастями», — цитирует его Бердянская епархия РПЦ в соцсети «ВКонтакте».

По словам Чиквашвили, в этот момент на территории храма, в доме примерно в 5 м от места происшествия, находилась семья священника с маленькими детьми.

Военнослужащие-сапёры ВС России обезвредили беспилотник и сняли его с ворот. Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника на продуктовый магазин пострадал один человек.