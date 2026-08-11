Раненный в результате атаки ВСУ военкор описал ее словами «подумал, что погиб»

Заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент Евгений Поддубный, раненный в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в 2024 году, рассказал, что пережил в момент атаки. Его слова приводит ТАСС.

«Мне вспоминать довольно сложно, потому что я-то этого дня, точнее, той ночи потом не особо помню, и следующие два месяца. (...) Что касается информации о гибели, она была логична. Потому что я и сам-то в какой-то момент подумал, что погиб», — описал произошедшее журналист.

Поддубный также заявил, что коллегам, которые его нашли, показалось, что он уже мертв.

7 августа 2024 года автомобиль Поддубного, работавшего в Курской области, атаковал беспилотный летательный аппарат ВСУ. Дрон был снаряжен зажигательным боеприпасом, из-за чего машина загорелась, а военкору пришлось выпрыгнуть из нее. Позднее появилась информация о том, что журналиста не стало, однако позднее ее опровергли. Поддубный попал в больницу с ожогами и травмой головы. 8 августа его доставили в московский в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.