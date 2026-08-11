Снаряды «Урагана» ликвидировали дроноводов ВСУ в зоне спецоперации

Расчет РСЗО «Ураган» артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

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По данным ведомства, воздушная разведка обнаружила взлетную площадку и наземную станцию, использовавшуюся для управления украинскими БПЛА. Координаты объектов передали на артиллерийский командный пункт.

Получив целеуказание, расчет «Урагана» вышел на огневую позицию и нанес удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами с дистанции более 30 километров. Корректировку огня вели операторы разведывательных дронов. Они же передавали на командный пункт кадры объективного контроля. В Минобороны заявили о поражении всех целей.

Сразу после стрельбы расчет покинул позицию. Боевую машину замаскировали, а военнослужащие переместились в подготовленное подземное укрытие. Позднее командир дивизиона вручил артиллеристам награды за выполнение боевых задач.

В ведомстве отметили, что расчеты «Ураганов» применяют для поражения целей как на переднем крае, так и в глубине обороны на расстоянии свыше 30 километров. Среди основных целей таких систем - пункты управления БПЛА, командные пункты, места временного размещения подразделений и военная техника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.