Трамп дал Европе карт-бланш на поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продаёт Евросоюзу оружие, в том числе истребители, после чего европейские страны могут самостоятельно распоряжаться приобретённым вооружением, в том числе передавать его Украине.

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Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью, не уточнив, идёт ли речь о продаже новых истребителей с возможностью их последующей передачи Киеву или о самолётах, которые ранее уже были переданы Украине.

«Мы продаём боеприпасы, мы продаём истребители Евросоюзу, и они делают, что хотят, например передают Украине», — сказал Трамп.

Эти слова прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о поставках западного оружия Киеву и растущих требований Украины к союзникам о наращивании военной помощи. Ранее европейские страны неоднократно передавали Украине вооружения, однако прямое разрешение из Вашингтона на подобные действия ранее не озвучивалось в таком формате.

В Белом доме пока не комментируют, какие именно истребители и боеприпасы могут быть переданы Европе и как это повлияет на ситуацию на поле боя. Эксперты отмечают, что заявление Трампа может открыть путь для более активных поставок американского вооружения в Украину через европейских посредников. Это может быть воспринято как сигнал о том, что администрация США не намерена препятствовать передаче вооружений Киеву, даже если они не являются прямыми поставками из США.

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В Москве уже заявили, что любые поставки оружия Украине будут рассматриваться как эскалация конфликта. В Кремле подчеркнули, что передача истребителей и других вооружений Киеву не изменит ход специальной военной операции, но может привести к дальнейшему обострению. В то же время в Киеве приветствовали слова Трампа, отметив, что это «ещё одно подтверждение единства союзников» в поддержке Украины.