Страны-участницы НАТО не собираются и не собирались садиться за стол переговоров с тем, чтобы урегулировать кризис на Украине, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен.

По его словам, западные элиты восторженно отреагировали на действия ВСУ, наносящих на протяжении нескольких недель глубокие удары по России.

Ученый отметил, что при этом западный политико-медийный истеблишмент не отрывался от текстов «нелепых сценариев», в которых предполагалось, что «ход конфликта переломился» и Украина якобы берет верх в противостоянии.

Дизен подчеркнул, что на Западе прекрасно знали — у Киева нет в достатке систем ПВО, он не сможет отразить ответные удары России.

«По мере того как разрушения и страдания в Украине растут, страны НАТО не начнут содержательной дипломатии, чтобы положить конец [конфликту]. Не будет и никакого осмысления причинно-следственных связей или деэскалации», — констатировал профессор.

По его мнению, в дальнейшем Запад лишь начнет сетовать на сложившуюся ситуацию, лить крокодильи слезы и бросаться пустыми обещаниями о всеобъемлющей поддержке Украины.

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К своей публикации Дизен предложил скриншот публикации в издании Politico, в которой говорится о том, что Европа остаётся без ракет Patriot, пока Украина готовится к зимним атакам России.