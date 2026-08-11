Украинская разведка оценила опасность российского «ответа Starlink»

Российский «Рассвет» способен работать фрагментарно, но систему разворачивают быстрее, чем ожидалось. Об этом заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий заявил в интервью «РБК-Украина».

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В разговоре с журналистами Скибицкий оценил опасность российской спутниковой системы «Рассвет», которую называют «ответом Starlink». По словам Вадима Скибицкого, Россия начала внедрять свою систему активнее, чем это предполагали ее собственные планы.

В материале говорится, что пока «Рассвет» способен работать лишь фрагментарно: система активна только в те моменты, когда конкретный спутник пролетает над территорией Украины. Но Скибицкий считает, что она будет работать по аналогии со Starlink, когда россияне развернут на орбите полноценную группировку. Также он заявил, что на Украине уже идет дискуссия, как бороться с этой российской технологией.

Журналисты «РБК-Украина» предположили, что «Рассвет» сможет полноценно работать на коммерческой основе в 2027 году.

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Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил, что российская система «Рассвет» станет трудностью для Украины. Также он предсказал, что эта система повысит качество связи для Вооруженных сил (ВС) России в зоне боевых действий.