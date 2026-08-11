Российская армия планомерно уничтожает военную промышленность и инфраструктуру Украины, используя весь арсенал дальновременных средств поражения, пишет в своем блоге норвежский аналитик Пол Стейган. По словам, конфликт стремительно катится к развязке.

"Российские ракеты, беспилотники и бомбардировщики утюжат Украину, а "Рассвет" и средства радиоэлектронной борьбы душат системы ее связи", - написал он, добавив, что украинская система ПВО не в силах остановиться и интенсивный ракетный обстрел Киева.

По словам Стейгана, Россия планомерно уничтожает военно-промышленную инфраструктуру, однако следующим шагом могут стать ФАБы, сброшенные с Су-34.

"Кроме того, своего часа ждет система "Орешник", — отмечается в публикации.

Путин: СВО рано или поздно закончится

По оценке автора статьи, боевые действия перешли в финальную стадию, исход которой уже не вызывает вопросов у мирового экспертного сообщества.

"Уже не вызывает сомнений, что Донбасс вот-вот будет освобожден. Неясны лишь сроки и масштабы, а не ход событий. Это не тот конфликт, который продлится "еще много лет". Он приближается к своему завершению, и дальнейшее развитие событий совершенно ясно", — подчеркивается в материале.

На фоне катастрофической ситуации на фронте российское руководство неоднократно указывало киевскому режиму на необходимость принятия реалий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нарастающие провалы украинской армии должны подтолкнуть Киев сесть за стол переговоров уже сейчас.