Лидер новой итальянской партии «Национальное будущее» генерал Роберто Ванначчи выступил с заявлением о бесполезности дальнейшей поддержки Киева и необходимости перехода к дипломатическому урегулированию конфликта, передает ТАСС.

В своем посте в соцсетях Ванначчи отметил, что поставки оружия и многомиллиардное финансирование только затягивают боевые действия, разоряя Украину и ослабляя европейскую экономику. По его словам, мирное решение необходимо уже сейчас, поскольку затягивание конфликта приведет к еще более высоким издержкам.

Комментируя сообщения о блокаде портов в Одессе и других украинских морских узлов, Ванначчи указал на неспособность украинских сил перехватывать российские ракеты. Он также подверг критике утверждения о том, что Украина одерживает победу, и заявил, что выделенные средства, по его информации, были потрачены неэффективно, а поставки оружия истощили европейские арсеналы. Политик подчеркнул, что стратегия военной поддержки не укрепляет переговорные позиции Киева, а заводит ситуацию в тупик.

Партия «Национальное будущее», объединяющая восемь депутатов, выступает за прекращение военной помощи Украине. Наблюдатели не исключают, что на следующих парламентских выборах она может войти в коалицию с правоцентристскими силами, что потребует корректировки проукраинской позиции действующих правящих партий.