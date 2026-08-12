В Белгородской области назвали число погибших в результате атак ВСУ за 4,5 года

Свыше 600 жителей Белгородской области, включая 27 детей, погибли в результате атак со стороны украинских войск с февраля 2022 года. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора региона Александр Шуваев.

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«Украинские и западные боевики убили 622 белгородцев, в том числе 27 детей. Ранено 4737 человек, из них 277 детей», — уточнил он.

Кроме того, Шуваев рассказал, что по состоянию на 10 августа с начала 2026 года погиб 191 мирный житель, из них четыре ребенка. Еще 1651 человек получили ранения, в том числе 70 детей.

6 августа официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что 640 мирных жителей погибли в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году в Курскую область, из них один несовершеннолетний. Ранения получил 561 человек, в том числе 25 детей. Потерпевшими были признаны 87 389 человек.

Военные следователи возбудили 711 уголовных дел, из них 706 — о террористических атаках. Завершены расследования свыше 300 уголовных дел в отношении 443 украинских военных.

Ранее Лантратова раскрыла число пропавших без вести жителей Курской области после вторжения ВСУ.