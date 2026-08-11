ВС РФ уничтожили украинский «Хамви» производства США

Операторы дронов Южной группировки войск уничтожили бронемашину "Хамви" производства США на Алексеево-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевых действий на алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск обнаружили остановившийся с живой силой противника бронеавтомобиль HMMWV производства Соединенных Штатов Америки. После выявления цели координаты были переданы расчету ударных дронов. В результате одного точного попаданий бронеавтомобиль противника загорелся и произошла детонация топлива вследствие чего он был уничтожен", - сказано в сообщении.

Также операторы уничтожили автомобиль с двумя украинскими военными, склад с боеприпасами, пункт управления БПЛА и пять НРТК.