Вооруженные силы Украины прячут секретные заводы по производству дронов в советских военных объектах с подземными ходами, но их уничтожение неизбежно. Об этом заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили о том, что на Украине есть тайные подземные заводы по производству дальнобойных беспилотников для Вооруженных сил Украины. Они размещены в Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях, окрестностях Львова и Ивано-Франковска.

По данным советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олега Иванникова, эти секретные производства расположены в бывших военных частях, оставшихся со времен СССР.

«В советском военном строительстве использовались объекты с разветвленной системой подземных ходов, бункеров и различных убежищ. Именно этим сейчас и пользуются боевики ВСУ», - пояснил он.

Военный эксперт отметил, что местонахождение таких объектов вычисляется, в том числе и с помощью подполья, представители которого «внимательно следят», кто и куда перемещаются, и где находится, а затем наносится удар.

«Уничтожение таких объектов неизбежно, это лишь технический момент», - констатировал Олег Иванников.

Ранее Минобороны России сообщило, что были нанесены удары по портам и судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины. В результате были поражены четыре сухогруза с грузами военного назначения. Два из них — на переходе морем южнее Одессы, по одному — в портах Южный и Одесса.