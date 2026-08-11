В Киеве испугались российской группировки спутников «Рассвет»

Внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем с позывным Флэш Сергей Бескрестнов выразил опасения относительно работы российской низкоорбитальной группировки спутников "Рассвет" и ее влияния на ход боевых действий.

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"Почему сеть спутников "Рассвет" <...> станет для нас проблемой. <...> Россияне смогут атаковать всю нашу страну с помощью беспилотных летательных аппаратов с онлайн-управлением через свои спутники", - написал он в своем Telegram-канале.

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В конце марта компания "Бюро 1440" успешно вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет".

Космические аппараты интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.