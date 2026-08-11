Предсказан эффект ударов России по военной логистике Украины

Удары Вооруженных сил (ВС) России по украинской логистике должны быть постоянными, а их эффект станет ощутим к осени, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

ВС России за минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре противника сразу в семирегионах Украины. Минобороны сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого были поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье.

«Удары должны быть постоянными, есть накапливаемость момента. Запорожье по Конституции — наш город. Нам приходится, к сожалению, бить по этому заводу, потому что он сейчас на врага работает, листовую броню делает. Значит, надо уничтожить, потом восстанавливать придется. И по "Новой почте", где ВСУ хранят свое добро», — сказал Дандыкин.

Я думаю, уже сейчас удары ВС РФ где-то сказываются, в том числе на нашем продвижении вперед. Но надо бить регулярно. Возмездие должно быть постоянным, регулярным и неожиданным для врага по возможности, потому что, конечно, им дают данные: самолеты взлетают наши, и им тут же передают —Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан первого ранга запаса.

Эксперт отметил, что эффект от ударов накапливается и проявится через месяц-два. Он также отметил успехи Российской армии в июле-августе.

«Это все сейчас накапливается и, несомненно, где-то, может, через месяц-два будет сказываться уже конкретно. Сейчас, конечно, они стараются какое-то перемирие замутить, еще что-то по линии боевого соприкосновения, и так далее. Июль — месяц показательный, мы хорошо там прошли и освободили много чего, и август — то же самое. Так что это будет ощутимо где-то, я думаю, к осени», — добавил Дандыкин.

Ранее сообщалось о десятках мощных взрывов в Киеве и Запорожье. Возгорания зафиксированы в районе завода CAMOZZI, производящего гидравлическое и пневматическое оборудование, а также на складах Raben Group и в логистическом центре «Новой почты».