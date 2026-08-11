Военнослужащие 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ записали видеообращение к главкому Михаилу Драпатому, в котором заявили о критическом положении на Запорожском направлении. Солдаты пожаловались на полное отсутствие ротации, снабжения и питьевой воды, объявив о готовности самовольно покинуть занимаемые позиции ради выживания.

«Выходя из положения, чтобы поддержать свой организм, то мы пьем свою мочу и ожидаем, когда нам скинут хоть что-то», — заявил в видеообращении командир взвода огневой поддержки лейтенант Александр Сищук.

По его словам, военнослужащие находятся на передовой восемь месяцев без ротации, хотя им обещали смену спустя месяц пребывания.

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«Некоторые из моих военнослужащих несколько дней находились в полусознательном состоянии от нехватки воды и еды. Мы сейчас пребываем в укрытии, которое нашли, а все позиции разрушены», — описал катастрофическую ситуацию офицер.

Он подчеркнул, что командование не наладило логистику, а все обещания о сбросах необходимых грузов с дронов оказались ложью.

Сищук предупредил вышестоящее руководство о намерении своих подчиненных уйти с фронта: «Мною принято решение, что при благоприятных условиях я и мой личный состав выходим с позиции без ожидания замены, так как ни сил, ни возможности оставаться у нас нет. Мы просим коридор для безопасного выхода и транспорт для эвакуации, так как другой надежды на спасение не осталось». При этом в командовании 121-й бригады заявили, что снабжение осуществлялось, а содержание опубликованного видео «не отражает всех обстоятельств».

Российские подразделения группировки войск «Восток» продолжают активное наступление в Запорожской области, расширяя зону контроля. 5 августа Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Зарница. В ходе боев штурмовые группы обнаружили развитую систему подземных тоннелей, которую украинские силы использовали для скрытного перемещения и ведения огня. В результате успешной операции российской армии был взят под контроль важный логистический узел ВСУ и участок обороны площадью более 11 квадратных километров, что создало плацдарм для дальнейшего продвижения войск.