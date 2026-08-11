Россия нанесла удары по объектам в Киеве и Запорожье

В ночь на 11 августа российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам в Киеве и Запорожье, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры. В Киеве под удар попали складской центр и сортировочный комплекс, где, по информации российского военного ведомства, хранились компоненты для беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

В Запорожье поражен металлургический комбинат, на территории которого, как утверждается, производили броню для военной техники и пластины для бронежилетов.

Удары последовали после массированной атаки украинских беспилотников на российские регионы. Средства ПВО перехватили и уничтожили 396 дронов над Брянской, Владимирской, Курской, Оренбургской, Ростовской областями, Крымом и другими субъектами РФ. В Воронежской области в результате падения обломков погиб мужчина, еще два человека пострадали.