Появились фотографии с места падения украинского МиГ-29 под Одессой

В Сети появились фотографии с места крушения украинского МиГ-29 в Одесской области. Фото приводит Max-канал "Военкоры Русской весны".

Судя по кадрам, самолет разбился вдребезги. На снимках видна лишь груда обломков в цветах украинского флага. На одном из фото заметна воронка на месте падения истребителя.

Накануне пресс-служба ВВС Украины сообщила, что истребитель МиГ-29 разбился, выполняя боевую задачу по "уничтожению воздушных целей" в Одесской области.

Раскрыта цель удара ВС России по Одесской ТЭЦ

Истребитель запустил ракету, но произошла "нештатная ситуация" - боеприпас сработал нештатно, и самолет загорелся.

Летчик катапультировался, его госпитализировали.

Это второй подобный инцидент на Украине менее чем за две недели. 29 июля ВСУ потеряли истребитель F-16.