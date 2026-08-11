Стало известно, откуда ВСУ запускали дроны на Воронеж

Вооруженные силы Украины могли атаковать Воронеж беспилотниками, запущенными из Харьковской области. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня ночью над территорией России было перехвачено и уничтожено 396 украинских беспилотников. Одна из атак пришлась на Воронежскую область. В результате падения обломков загорелись два склада компании Wildberries в Новоусманском районе.

По словам губернатора Александра Гусева, пострадал 49-летний мужчина, который находился на улице. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли спасти его жизнь. Еще два человека получили травмы: один находился на улице, второй — на территории логистического центра.

Военный эксперт Василий Дандыкин заметил, что Воронежская область, вероятно, была атакована дронами FP-1 и «Лютый».

«Это их основные беспилотники. Если говорить о том, откуда их запустили, то, скорее всего, из Харьковской области. Воронеж — это южная часть, поэтому ближе было бы именно так запустить», — пояснил он.

В компании Wildberries подтвердили эвакуацию сотрудников с логистических объектов в Воронежской области. О возможных изменениях в логистике там пообещали сообщить дополнительно.