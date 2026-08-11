Полковник раскрыл, что за «новые операции» готовит Зеленский против России

Украина намерена усилить террористическую деятельность на территории России. Об этом News.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя слова Владимира Зеленского об утверждении новых операций против Москвы.

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Он отметил, что Владимир Зеленский «не совершает военные действия и не собирается бить по военным объектам». В ходе анонсированной им ранее 40-дневной операции удары наносились по энергетической и торговой инфраструктуре, а также мирным жителям, напомнил военный. При этом Киеву не удалось добиться целей, констатировал полковник в отставке.

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Матвийчук предположил, что «под новыми операциями Зеленский подразумевает увеличение террористической деятельности». Глава Украины пытается убедить россиян в неспособности государства их защитить, считает эксперт.

Накануне Владимир Зеленский сообщил об утверждении новых операций с ударами по России. Зеленский рассказал о совещании с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым, начальником Генштаба ВСУ Игорем Скибюком и исполняющим обязанности министра обороны Украины Евгением Хмарой, на котором они обсудили в том числе новые операции с дальнобойными ударами по России.