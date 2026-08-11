Масштабный пожар: что известно об атаках ВСУ в ночь на 11 августа

Последствиями очередной атаки ВСУ по регионам России стали жертвы и масштабные пожары. «Царьград» рассказал, что об этом известно.

Одна из дроновых атак, совершенных Киевом в ночь на 11 августа, пришлась на Воронежскую область. В результате падения обломков одного из аппаратов загорелись два складских объекта компании Wildberries в Новоусманском районе. По словам губернатора Александра Гусева, в небе над регионом силы ПВО сбили 15 дронов. Как он рассказывал в «Макс», один из пожаров удалось локализовать на площади около 16 тысяч «квадратов», второй — на площади в 75 тысяч «квадратов».

Речь идет о крупном логистическом центре в Новой Усмани общей площадью 156 тысяч квадратных метров. После объявления угрозы атаки персонал срочно вывели с территории склада.

Губернатор также сообщил, что в результате падения обломков в Новоусманском районе пострадал 49-летний мужчина, который находился на улице. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли спасти его жизнь. Два человека получили травмы: один находился на улице, второй — на территории логистического центра.

В компании Wildberries подтвердили эвакуацию сотрудников с логистических объектов в Воронежской области. О возможных изменениях в доставке компания обещала сообщить дополнительно.

Об атаке БПЛА также заявляли в Москве. Мэр Сергей Собянин сообщал о ликвидации 13 дронов, летевших в сторону столицы. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

В общей сложности за ночь средства ПВО сбили 396 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщали в Минобороны.