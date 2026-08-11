Белгород пережил масштабную атаку беспилотников: разрушены дома, есть погибшие

В ночь на 9 августа Белгород подвергся одной из самых мощных атак беспилотников за последнее время, сообщает «Царьград».

Дроны заходили плотными группами, у жителей практически не оставалось времени на реакцию, сообщила волонтер Анна Семиненко (позывной «Гаечка»). По ее словам, в результате повреждена городская инфраструктура, многие жители лишились жилья, часть коммуникаций перекрыта.

В одной из 12-этажных многоэтажек беспилотник снес крышу, осколками и стеклами повреждены квартиры. Число погибших, по данным волонтеров, достигло шести человек. Часть города остается оцепленной, на дорогах образовались пробки.

Семиненко отметила, что атака пришлась на выходные — многие белгородцы уехали из города, что, возможно, снизило число жертв. Особую опасность представляла ночная обстановка: люди просыпались уже от ударной волны и не успевали осознанно среагировать. Обычно для укрытия остается всего несколько секунд, чего недостаточно, чтобы покинуть квартиру, особенно с верхних этажей многоэтажных домов.

Волонтер также рассказала, что дети в Белгороде быстрее взрослых распознают звуки летящих дронов и самостоятельно ищут укрытия. Жители используют для оповещения Telegram-каналы, радио и даже рации, поскольку в момент атаки мобильная связь часто пропадает.

После ударов город во многом рассчитывает на собственные силы. Волонтеры организовали сбор вещей, помощь пострадавшим, разбор завалов и расселение жителей поврежденных домов. Один из домов полностью расселили, людей разместили в пунктах временного размещения. К работе подключились Красный Крест и добровольческие организации.

Семиненко считает, что для предотвращения подобных атак недостаточно отодвигать линию фронта — необходимы более оперативные решения и сокращение бюрократических задержек. По ее мнению, медлительность в принятии приказов увеличивает риски для мирного населения.