Россия применила «Герань» с необычной маркировкой

Вооруженные силы России в ходе удара по украинским объектам применили дрон-камикадзе семейства «Герань-2» с необычной маркировкой. Соответствующие кадры опубликовал советник президента Украины Сергей Бескрестнов в Telegram.

На изображении, сделанном дроном-перехватчиком, видна выступающая деталь в носовой части «Герани». Можно допустить, что беспилотник несет новую боевую часть или дополнительное радиоэлектронное оборудование.

Также на крыле аппарата присутствует надпись «5+0 Спец». Обычные «Герани» маркируют буквой серии и порядковым номером.

Беспилотник с треугольным крылом оснащен двигателем внутреннего сгорания, который обеспечивает скорость около 180 километров в час. «Герань-2» несет осколочно-фугасную боевую часть весом 50 килограммов.

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В июле стало известно, что многоцелевые дроны «Гербера» Вооруженных сил России начали использовать для управления ударными аппаратами «Молния».