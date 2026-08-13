Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в приграничном с Россией регионе Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне колоссальных потерь в приграничной с Россией Сумской области начали перебрасывать в регион резервы.

Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«На фоне колоссальных потерь в Сумской области противник вынужден перебрасывать на данный участок фронта новые подразделения», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в регион введены резервы из укомплектованных принудительно мобилизованными гражданами Украины подразделений.

Ранее между солдатами двух бригад ВСУ в Сумской области произошли боестолкновения. Они возникли из-за бегства солдат территориальной обороны с занимаемых ими позиций.