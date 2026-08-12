«Европа платит по полной». Трамп объяснил, как Украина может получить истребители

Президент США Дональд Трамп допустил, что страны Европы могут отдавать Украине американские истребители и другое оружие, которые сами же и покупают. Он подчеркнул, что ЕС платит «полную стоимость» и может делать с вооружением, что угодно. Однако закрыть потребности Европы и Украины в дефицитных ракетах-перехватчиках к системам Patriot Вашингтон пока не может. Трамп уточнил, что Штаты сами сейчас нуждаются в них. На этом фоне ЕС «отчаянно ищет» такие боеприпасы для Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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Европейские страны могут передавать Украине американские истребители, которые Соединенные Штаты продали Евросоюзу, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я не отдаю его [оружие] Украине, я даю его Европейскому союзу <…> Мы продаем боеприпасы, продаем истребители, продаем все Евросоюзу, и они делают с ним, что хотят, например, передают Украине», — сказал он в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллину Руту.

Трамп заявил о своем безразличии к ударам по Украине

Глава Белого дома обратил внимание, что Вашингтон поставляет вооружение европейским партнером за полную стоимость.

«У них есть деньги, и они платят по полной. Платят полную стоимость», — подчеркнул он.

Сейчас американская сторона на безвозмездной основе снабжает Киев только разведывательной информацией. По данным The Atlantic, такие сведения содержат пакеты целеуказания, которые используются для нанесения ударов по позициям российских войск и объектам энергетического комплекса России.

6 августа Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме упрекнул экс-президента Джо Байдена в «совершенно бесплатной» передаче Украине «огромного количества оружия» на сумму $300 млрд.

Украина в ходе военного конфликта с Россией уже получала американские истребители F-16. Первые партии самолетов были переданы европейскими странами НАТО летом 2024 года. Также Вашингтон снабжал украинскую армию своими танками M1A1 Abrams и реактивными системами залпового огня M142 HIMARS.

Кроме того, ВСУ получили, в частности, баллистические ракеты ATACMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, ручные противотанковые ракетные системы Javelin, боевые машины пехоты M2 Bradley, бронеавтомобили HMMWV, бронетранспортеры Stryker и М113.

И, конечно, Киеву предоставляли американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и перехватчики к ним. В настоящее время Украина испытывает серьезный дефицит этой системы противовоздушной обороны.

Однако, как недавно уточнил Трамп, сейчас США сами нуждаются в ракетах большой дальности, а также в перехватчиках для комплексов Patriot.

«Нам они тоже нужны», — говорил он.

Администрация Трампа пытается добиться от военных подрядчиков ускорить производство перехватчиков.

«Отчаянные поиски»

На фоне острой нехватки ракет к системам Patriot страны Европы «отчаянно ищут» новые перехватчики для Украины, сообщает Politico. По информации издания, Киев нуждается в сотнях таких ракет.

Германия, входящая в число главных поставщиков вооружения для ВСУ, уже снабдила Украину комплексами Patriot и боеприпасами к ним. Сейчас немецкое руководство вынуждено искать баланс «между все более насущными потребностями Киева и минимальными запасами, необходимыми для защиты Германии и выполнения обязательств перед НАТО».

Аналогичную дилемму решают и другие государства Европы, выбирая между укреплением украинской ПВО и защитой собственных воздушных рубежей.

«Мы действительно достигли предела своих возможностей. Мы также должны обеспечить собственную защиту», — признался немецкий бригадный генерал Юрген Шредль.

В связи с этим Германия совместно со странами Северной Европы обратилась к остальным европейским государствам с призывом провести ревизию своих ресурсов и определить, какое еще вооружение и финансовую помощь они способны выделить Украине до начала зимы.

Запуск производства Patriot на Украине в краткосрочной перспективе тоже не решит проблему, поскольку такой процесс может занять годы, подчеркнула Financial Times. Трамп вообще сомневается в целесообразности предоставления Киеву соответствующего лицензионного соглашения.

К тому же против предоставления Украине лицензии выступают американские военно-промышленные гиганты Lockheed Martin и Raytheon. Как сообщает The Atlantic, компании объясняют свою позицию рисками кражи интеллектуальной собственности и передачи секретных технологий. Однако их главный мотив — опасения перед высокой конкуренцией, поскольку себестоимость сборки этих систем ПВО на украинской территории может оказаться значительно ниже, чем в США.