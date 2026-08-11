Названы цели ночного удара ВС России по Киеву и Запорожью

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в Киеве поражен терминал «Новая почта» - автоматизированный сортировочный комплекс, который использовался для хранения и распределения товаров двойного назначения, в том числе компонентов для производства беспилотников большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Также поражен транспортно-логистический центр Киев-3, расположенный в офисно-складском комплексе «Сан-парк». В ведомстве заявили, что объект использовался для хранения ударных беспилотников, наземных станций управления и комплектующих.

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В Запорожье, согласно сообщению Минобороны, поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», входящий в группу «Метинвест». Предприятие является производителем листового проката, который используется для создания защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники и пластин для бронежилетов. Кроме того, по данным ведомства, на территории комбината осуществлялась установка на тяжелую бронетехнику экранов для защиты от ударов FPV-дронов.