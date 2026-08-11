ВС России остановили работу украинского объекта газодобычи

Объект газодобычи в Полтавской области остановил работу после удара Вооруженных сил (ВС) России.

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Об этом сообщила украинская Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) в своем Telegram-канале.

«Сегодня враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". В результате атаки работа объекта газодобычи на Полтавщине остановлена», — говорится в сообщении.

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Ранее ВС России оставили Вооруженные силы Украины без топлива в одном городе, тем самым частично парализовав их логистику на правобережье Херсонской области.